"Ты должен любить их такими, какие они есть. Каждый игрок имеет свои сильные и слабые стороны. У Зинченко сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком.

Ассист Зинченко и шедевр Куньи – видео голов и обзор матча Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1

Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы прибавим.

Это свойственно ему, он может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер. Он умен, и его скорость работы зашкаливает, вы видите, как он гонится за соперниками, как он прессингует, и у него есть талант находить свободные зоны и пробелы в небольших просторах. Я действительно счастлив с ним", – цитирует Артету The Athletic.

Напомним, Зинченко записал в свои наработки ассист на Эдегора, а в конце матча допустил ошибку, которая стоила лондонцам голая.

К слову, в текущем сезоне Александр провел за Арсенал 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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