Форвард Челсі П'єр-Емерік Обамеянг пригадав конфлікт з Мікелем Артетою, через який пішов з Арсенала цієї зими.

"Пам'ятаю, що Барселона спочатку зв'язалася з моїм батьком. Потім мені зателефонував Хаві, сказав, що знає про мої проблеми в Арсеналі. Він говорив, що я здатний серйозно допомогти Барсі, і я погодився.

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Артета не здатний керувати великими футболістами, великими особистостями. Йому потрібні молоді гравці, які нічого не говорять і слухають", – цитує Обамеянга Daily Mail.

Нагадаємо, взимку Артета мав конфлікт із габонцем, після чого "каноніри" розірвали з ним контракт і він перейшов у Барселону. У вересні П'єр-Емеріка викупив Челсі за 12 мільйонів євро.

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