В рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи було визначено остаточний розподіл місць у групах А та С. Звіт про матчі в них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА 2022/23, 6-й тур

Арсенал – Цюріх – 1:0

Голи: Тірні, 17

Буде-Глімт – ПСВ – 1:2

Голи: Жугель, 90+3 – Сампстед, 36 (автогол), Бакайоко, 52

Рома – Лудогорець – 3:1

Голи: Пеллегріні, 55 (пен), 65 (пен), Дзаньйоло, 85 – Рік, 41

Вилучення: Вердон, 90 (Лудогорець)

Бетіс – ГІК – 3:0

Голи: Руйбаль Гарсія, 20, 41, Фекір, 90+3

Група А

Арсенал достроково вийшов у плей-офф Ліги Європи, однак внаслідок поразки від ПСВ у попередньому турі залишилось відкритим питання лідерства у групі. Лондонці випереджали ейндховенців на два очки при гіршій статистиці особистих зустрічей – в таких умовах "каноніри" не мали права здобути гірший результат, ніж конкурент.

Ліга Європи: Роналду допоміг МЮ поквитатись з Реал Сосьєдадом, в групі F усі учасники набрали рівну кількість очок

ПСВ свій матч виграв. У виїзній зустрічі проти Буде-Глімта підопічні Рууда ван Ністелроя створили купу моментів, забивши два м'ячі (хоча перший стався завдяки автоголу). Основний час завершився з рахунком 0:2 на користь нідерландців, і лише на 3-й компенсованій хвилині господарі спромоглися провести гол престижу.

Арсенал у рідних стінах приймав Цюріх, виставивши напівосновний склад. Зінченко провів зустріч у запасі, надавши ще один шанс Тірні – і шотландець скористався ним вже на 17-й хвилині. Після подачі зі стандарту й серії заблокованих ударів Кіран вистрілив з лету метрів з 23-х, влучивши у дальній нижній кут. 1:0!

Надалі господарі домінували, мало що дозволивши біля власних воріт. Вихід В'юнника на 78-й хвилині міг врятувати швейцарцыв від поразки, однак його дальній постріл прийняла на себе хрестовина. В цілому, Цюріх провів всього 7 ударів, награвши на 0,41 очікуваних голів. Арсенал вистрілив 17 разів, змарнувавши кілька хороших моментів, однак добити суперника так і не вдалося.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала з рахунком 1:0. "Каноніри" виграли групу А, ПСВ посів другу сходинку, а Буде-Глімт продовжить єврокампанію в Лізі конференцій – норвежці випередили Цюріх на одне очко.

Група С

Бетіс достроково оформив вихід у плей-офф Ліги Європи з першого місця, тож у домашньому поєдинку проти ГІКа іспанці не мали турнірної мотивації. Фіни теж ні на що не претендували, адже вище четвертої позиції вони вже не піднялися б. Грюкнути дверима на прощання також не вдалося – Руйбаль Гарсія вколотив у ворота гостей два голи ще до перерви, а Фекір добив їх на останніх секундах. 3:0.

Головна інтрига у групі крутилася навколо другої позиції. Її посідав Лудогорець, який мав у активі 7 очок. Рома набрала стільки ж, але в активі болгар була перемога у домашній зустрічі. Відповідно, поєдинок цих команд на Стадіо Олімпіко набував статусу битви за плей-офф Ліги Європи.

Рома, звісно ж, володіла відчутною перевагою, однак на 42-й хвилині Лудогорець шокував римську публіку. Рік прийняв м'яч на власній половині поля й виконав ривок на 50 метрів, завершивши його потужним ударом під ліву стійку – 0:1! Саме з цим рахунком футболісти відправились відпочивати. Болгарам було достатньо зіграти внічию, аби прорватись у плей-офф ЛЄ.

Втім, другий тайм вони тотально провалили. В перші 20 хвилин вони привезли собі два пенальті, які реалізував Пеллегріні – 2:1.

Гол Нонато у відповідь на 77-й хвилині не зарахували через відмашку Ріка на початку атаки. На 85-й же Дзаньйоло забив третій гол у ворота Лудогорця, а ще за чотири хвилини гості залишились у меншості. Це була капітуляція. Добре, що наш Ігор Пластун участі в цьому побоїщі не брав.

Рома святкує перемогу й проривається у плей-офф ЛЄ, відправляючи Лудогорець в Лігу конференцій.

Динамо програло 5 матч в ЛЄ – ще одна дитина-кілер, вилучення Забарного, жах Циганкова, моменти Ваната і цирк в обороні