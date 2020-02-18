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Артета влаштував показове покарання для улюбленця Емері – гравець дозволив собі сперечатися з новим тренером

10:53 2433 Читать на русском
Артета влаштував показове покарання для улюбленця Емері – гравець дозволив собі сперечатися з новим тренером
Гендузі і Артета / Твіттер Арсенала

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не збирається ігнорувати провокації своїх підопічних.

Наставник "канонірів" провчив хавбека Маттео Гендузі, інформує Telegraph.

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Молодий француз почав сперечатися з Артетою та його тренерським штабом на одному із занять під час зборів у Абу-Дабі. Півзахисник продовжив демонструвати норов у готелі, що явно не сподобалось іспанському фахівцю. Покарання не змусило себе чекати – у матчі 26 туру АПЛ проти Ньюкасла (4:0) Гендузі не потрапив навіть до заявки Арсенала.

До слова, за часів Унаї Емері 20-річний гравець міг похвалитися стабільним місцем у основі "канонірів", але з приходом Артети його ігровий час зменшився.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Мікель Артета Мікель Артета Маттео Гендузі Маттео Гендузі
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