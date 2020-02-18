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Артета устроил показательное наказание для любимца Эмери – игрок позволил себе спорить с новым тренером

10:57 227 Читати українською
Артета устроил показательное наказание для любимца Эмери – игрок позволил себе спорить с новым тренером
Гендузи и Артета / Твиттер Арсенала

Главный тренер Арсенала Микель Артета не собирается игнорировать провокации своих подопечных.

Наставник "канониров" проучил хавбека Маттео Гендузи, информирует Telegraph.

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Молодой француз стал спорить с Артетой и его тренерским штабом на одном из занятий во время сборов в Абу-Даби. Полузащитник продолжил демонстрировать свой нрав в гостинице, что явно не понравилось испанскому специалисту. Наказание не заставило себя ждать – в матче 26 тура АПЛ против Ньюкасла (4:0) Гендузи не попал даже в заявку Арсенала.

К слову, во времена Унаи Эмери 20-летний игрок мог похвастаться стабильным местом в основе "канониров", но с приходом Артеты его игровое время уменьшилось.

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Арсенал Арсенал Англия Микель Артета Микель Артета Маттео Гендузи Маттео Гендузи
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