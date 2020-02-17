Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Крутий поворот у боротьбі за Скудетто, помилка Реала, радість у Північному Лондоні та нетипова Бундесліга – в нашому матеріалі.

1. Барселона здолала свого антагоніста в битві стилів. Одержимий володінням Кіке Сетьєн проти прагматичного Пепе Бордаласа – ідеальний поєдинок. До того ж вони роками ворогують. Перший мав перевагу в класі виконавців, за другого говорив постійний прогрес команди. На Камп Ноу кожен розіграв свої козирі: Хетафе гідно тримався завдяки агресивному пресингу, компактному захисному блоку та 30 фолам (антирекорд сезону!), а Барса 76% ігрового часу контролювала м'яч і шукала шляхи до чужих воріт розрізними передачами. Каталонці більше створили та заслужено перемогли, але Хетафе до останнього тримав тер Штегена в напрузі та зберігав інтригу. Зокрема з допомогою Грізманна, який хоч і забив з передачі Мессі, однак кілька разів пробачив супернику.

Барселона у важкій дуелі обіграла гордий Хетафе – незамінність "нового" Мессі та випадковий козир Сетьєна

2. Реал підпустив Барсу, Зізу зарядили ногою в обличчя. Лідерство Мадрида в Прімері стало дуже хитким – один пункт переваги над Барселоною. "Вершкові" приймали аутсайдера першості, але "відвозити" Сельту не вдалося. За перший тайм Реал навіть жодного разу не потурбував голкіпера галісійців, а в підсумку наробив помилок на 2:2. Великий позитив – повернення після травми та корисна гра Едена Азара (зароблений пенальті, 3 ключові паси). А от Зінедін Зідан отримав і віртуальний ляпас результатом, і реальний ляпас від Джозефа Айду, який у незграбному падінні ногою "заїхав" тренеру в обличчя. Інший столичний клуб видав аналогічний підсумок – Атлетіко зіграв 2:2 з Валенсією. Попри два забиті, атака "матрацників" зовсім не вражає. Команда терпить, а не грає. Втім, можливо, це єдиний шанс зупинити Ліверпуль цього тижня в ЛЧ.

The moment when Ghana defender Joseph Aidoo sent Zinedine Zidane crashing down.pic.twitter.com/GIhMXXwct4 — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) February 17, 2020

3. Бомбезний Лаціо закрутив чемпіонську інтригу в Серії А. Римляни здобули вольову перемогу над Інтером, вийшли на друге місце та відібрали в "нерадзуррі" статус головного опонента Юве в боротьбі за Скудетто. Успіх справедливий – у рівному матчі команда Сімоне Індзагі організувала більше гольових нагод. Особливий респект Мілінковічу-Савічу та Луїсу Альберто, які творили божество на півфлангах. Перед очною зустріччю Лаціо мав 18-матчеву безпрограшну серію в чемпіонаті, Інтер – 16-матчеву. "Орли" зберегли свій стрік і приструнили прямого конкурента. Ювентус не пустив Лаціо на вершину таблиці, обігравши Брешію. "Стара синьйора" не мала фори у вигляді автоматичного гола, позаяк Роналду дали відпочинок, однак шедеври Дибали та Куадрадо все компенсували.

Лаціо – Інтер: "орли" вриваються у боротьбу за Скудетто, Альберто – архітектор тріумфу, а Янґ виправдовує інвестиції

4. Бундесліга може бути передбачуваною! Німецький чемпіонат знову шокував – цього вікенду сенсація в тому, що жодної сенсації не трапилося. Всі фаворити перемогли, всі матчі завершилися прогнозовано – нечувана розкіш для БЛ. Баварія 15-хвилинним бліцкригом рознесла Кельн: Мюллєр продовжив штампувати асисти, а Лєвандовскі забив 40-й гол у сезоні. Дортмунд не дозволив Айнтрахту навіть підняти голову (17:1 за ударами), а Холанд відновив свої бомбардирські подвиги. Гладбах розгромив Фортуну, вчасно змінивши схему. Лейпциг на класі переграв Вердер, Байєр краще реалізував моменти в перестрілці з Уніоном, і тільки Шальке розписав некарнавальні нулі з Майнцем. На вершині Бундесліги зберігся статус-кво. Домашня поразка Хоффенхайма від Вольфсбурга? Хоффенхайм давно нічим не дивує, а тут ще й парад ідіотських пенальті додав абсурду.

5. У Північному Лондоні велике свято – вгощає УЄФА. Вікенд розпочався з неймовірної новини про бан Манчестер Сіті, який подарує кризовим грандам додаткове місце в Лізі чемпіонів. Тоттенхем і Арсенал так зраділи, що в неділю відвантажили суперникам 7 голів на двох, набравши по 3 очки. Сценарії перемог, щоправда, кардинально відрізнялися. "Шпори" на останніх секундах дотиснули Астон Віллу: Джек Грілліш отримав свободу та гуляв на повну, але в підсумку Хин Мін Сон затінив його дублем. "Каноніри" за тайм впевнено побили Ньюкасл: феєрія від Ніколя Пепе (гол + 2 асисти), перший за 10 місяців гол Месута Озіла, якому передувала атака з 35 передач. Мікель Артета ефективно використав двотижневу паузу, але до п'ятого місця ще 6 пунктів. Там після трьох перемог поспіль розмістився Жозе Моурінью.

6. Гросмейстерський Ліверпуль і блідий Лестер. Розрив на вершині АПЛ росте далі, як і впевненість "скаузерів". Ніхто вже не рахує гандикап Ліверпуля, не сумнівається в чемпіонстві, не святкує надранній вихід у наступну ЛЧ. Публіку цікавить лише гра та рекорди, які можуть підкоритися цій фантастичній команді. Нелегкий успіх на полі Норвіча з єдиним голом Мане продовжив переможну серію Ліверпуля до 17 матчів, а безпрограшну – до 43. Хлопці Юргена Клоппа 10 разів зберегли ворота "сухими" за 11 попередніх турів. Очманіти! Лестер може тільки заздрити такій формі – у "лисів" одна вікторія в 5 останніх матчах АПЛ. П'ятничну нульову нічию з Вулверхемптоном вони повинні сприймати за щастя, адже "португальська колонія" створила більше моментів. Якщо так піде далі, друге місце Лестеру подарують хіба що санкції до Ман Сіті.

7. Фонсека програв Маліновському дуель за Лігу чемпіонів. Аталанта та Рома – єдині претенденти на четверту сходинку в Серії А, однак ця боротьба ризикує вмерти протягом лютого. З початку місяця у команди Паулу Фонсеки три фіаско. Плакали надії португальця на ЛЧ. Що гірше – спостерігається негативна динаміка в якості гри. Якщо попередні невдачі можна було списати на невезіння (у поразках від Торіно та Юве Рома виглядала краще за опонентів, Болоньї та Сассуоло програла нічийні матчі), то суботній поєдинок з Аталантою "вовки" провалили. Своїми силами не побудували й двох атак з гострим завершенням, а гол забили після подарунку. Бергамаски переграли суперника за всіма статтями та відірвалися від Роми на 6 очок. Руслану Маліновському вкотре випала роль джокера – 10 хвилин українцю не вистачило для результативних дій.

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8. Божевільний ПСЖ – підготовка до нової клоунади в 1/8 ЛЧ? Парижани приїхали в гості до Ам'єна без Неймара та Мбаппе, але повеселили й так. До перерви ПСЖ пропустив від передостанньої команди чемпіонату 3 голи, а міг вдвічі більше! Томас Тухель явно прогадав з балансом, експериментальна оборона перетворилася у прохідний двір. Втім, саме в центрі захисту знайшовся герой – 17-річний бек Ньянзу Куассі головою оформив дубль. 3 м'ячі з 4-х гості забили після кутових. На щастя, Дракслер і Ді Марія прекрасно подають. ПСЖ здійснив камбек, однак у компенсований час енним фейлом подарував Ам'єну нічию. Абсолютний сюрреалізм, яким столичний колектив любить приголомшити в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Завтра парижанам грати на цій стадії в Дортмунді. Вже з Неймаром і Мбаппе, однак повторенню 4:4 ніхто не здивується.

Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду