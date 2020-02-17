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Артета поспівчував Манчестер Сіті через дисквалфікацію з Ліги чемпіонів – іспанець починав сезон у клубі Зінченка

17 лютого 06:30 1968 Читать на русском
Артета поспівчував Манчестер Сіті через дисквалфікацію з Ліги чемпіонів – іспанець починав сезон у клубі Зінченка
Гвардіола та Артета / Reuters

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо рішення УЄФА дискваліфікувати Манчестер Сіті на два наступні сезони Ліги чемпіонів.

"Для них все дуже важко, хоча тепер мене це вже не стосується.

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Я хочу лише найкращого для Манчестер Сіті, Пепа, гравців. Бажаю цьому клубу лише позитивних і хороших речей. Нам варто зосередитися на власних виступах і зробити все від себе залежне", – цитує Артету ВВС.

Нагадаємо, іспанський фахівець розпочинав сезон 2019/20 у тренерському штабі Гвардіоли. Дискваліфікація Манчестер Сіті може допомогти Арсеналу здобути місце у зоні Ліги чемпіонів, якщо "каноніри" посядуть 5-у сходинку АПЛ.

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