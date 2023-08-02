Через велику кількість гравців у захисній ланці (Вайт, Габріел, Саліба, Зінченко, Тімбер, Холдінг, Томіясу, Тавареш та Соареш) майбутнє Ківіора в Арсеналі було під питанням.

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Втім, за інформацією Ніколо Скіри, Мікель Артета не хоче відпускати польського захисника, хоча ним цікавиться чимало клубів. Цікаво, що Ківіор цього літа став конкурентом Зінченка – Артета використовував Якуба на лівому фланзі оборони.

Нагадаємо, Ківіор приєднався до Арсенала лише взимку 2023 року та провів за команду 8 матчів, встигнувши навіть забити 1 гол.

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