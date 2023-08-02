Из-за большого количества игроков в защитном звене (Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Тимбер, Холдинг, Томиясу, Тавареш и Соареш) будущее Кивиора в Арсенале было под вопросом.

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Впрочем, по информации Николо Скиры, Микель Артета не хочет отпускать польского защитника, хотя им интересуется немало клубов. Интересно, что Кивиор этим летом стал конкурентом Зинченко – Артета использовал Якуба на левом фланге обороны.

Напомним, Кивиор присоединился к Арсеналу лишь зимой 2023 года и провел за команду 8 матчей, успев даже забить 1 гол.

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