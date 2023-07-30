Бразильський нападник та українець разом перейшли до Арсенала з Манчестер Сіті. Обидва гравці були вибрані прес-службою "канонірів" для інтерв'ю, де їм потрібно було відповісти на запитання протягом п'яти секунд. Однак запис перервала сирена швидкої, яка пролунала неподалік.

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Після кількох секунд мовчання, Жезус звернувся до Зінченка та пожартував на тему травматичності Олександра: "Боже, це твоє таксі". Український захисник оцінив жарт та посміхнувся.

Нагадаємо, що Зінченко продовжує відновлюватися після травми, яку отримав ще в травні. Він не брав участі в товариських матчах перед стартом сезону. Загалом через пошкодження Олександр пропустив 17 зустрічей Арсенала в минулій кампанії.

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