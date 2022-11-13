У матчі 16-го туру АПЛ "каноніри" на виїзді впевнено здолали "вовків". Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Жезус відкрив рахунок у матчі вже на 5-й хвилині, але офсайд скасував взяття воріт. В середині тайму Гедеш міг виводити Вулверхемптом вперед, але з меж штрафного після стрімкої контратаки стрільнув вище. Згодом Жезус підхопив м'яч на лівому фланзі у воротарському, змістився ближче до центру і пробив – сфера влучила у поперечину. На останніх хвилинах першого тайму Саліба помилився на своїй половині поля і, фактично, віддав м'яч Гедешу – Гонсалу знову пробив повз ворота.

Зінченко став своїм в Арсеналі – символічний момент перед трибунами

По перерві Арсенал забив: Зінченко пасом знайов Жезуша на лівому фланзі, Габріель віддав у штрафний на вільного Вієйру і той прострілив на лінію воріт – першим на м'ячі опинився Едегор. За 15 хвилин до завершення основного часу Мартін оформив дубль – і знову гольову атаку розпочав наш співвітчизник. Поденсе на останній хвилині міг скорочувати, але Ремсдейл потягнув удар під поперечину.

Перемога дозволила Арсеналу піти на паузу у статусі однооосібного лідера, натомість Вулверхемптом останній у турнірній таблиці АПЛ.

Арсенал розбив Вулверхемптон на виїзді та зміцнив лідерство в АПЛ – Зінченко жахав привозами і взяв участь в обох голах