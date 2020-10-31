"Я старався з усіх сил, намагався дати йому якомога більше можливостей. Я був терплячий, давав йому можливості і був справедливим.

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Він був важливим футболістом в останні кілька сезонів. Мені слід поважати це. Але я тут, щоб приймати рішення – найкращі рішення для команди і клубу. Це я і намагаюся робити.

Потім мені потрібно обгрунтувати рішення, тому що людям потрібні мотиви і правильні відповіді. Я просто даю свої відповіді, вірять мені чи ні. Нічого не можу вдіяти з цим. Мені необхідно приймати рішення серцем і розумом", – цитує Артету Sky Sports.

Нагадаємо, Озіл не потрапив у заявку Арсенала на АПЛ та Лігу Європи, тому змушений сидіти без ігрової практики щонайменше до січня.

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