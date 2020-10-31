"Я старался изо всех сил, пытался дать ему как можно больше возможностей. Я был терпелив, давал ему возможности и был справедливым.

"Говори правду или лучше вообще молчи": агент Озила жестко ответил Артете

Он был важным футболистом в последние несколько сезонов. Мне следует уважать это. Но я здесь, чтобы принимать решения – лучшие решения для команды и клуба. Это я и пытаюсь делать.

Потом мне нужно обосновать решение, потому что людям нужны мотивы и правильные ответы. Я просто даю свои ответы, верят мне или нет. Ничего не могу поделать с этим. Мне необходимо принимать решения сердцем и умом", – цитирует Артета Sky Sports.

Напомним, Озил не попал в заявку Арсенала на АПЛ и Лигу Европы, поэтому вынужден сидеть без игровой практики как минимум до января.

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