"Вболівальники Арсенала заслуговують на чесне пояснення, а не те, що сказав Артета: "Я зазнав невдачі з Озілом". Ні, ти не підвів Озіла, ти просто не був з ним чесним і справедливим. Ти не проявив поваги до гравця з чинним контрактом. Кожна людина зовні бачить, що це несправедливо. Він навіть жодного шансу в цьому сезоні йому не дав!

Артета не жалкує про рішення виключити Озіла із заявки Арсенала на АПЛ – тренер заперечує версії конфлікту

Погані тренування не можуть бути причиною. Будь-який партнер скаже, що Месут тренується добре. Він залишається лояльним до клубу, можливо, взимку щось зміниться, і йому дадуть грати. Але я хочу знати причини. Якщо говориш, то кажи правду або краще взагалі мовчи", – заявив Согут в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, Озіл не потрапив у заявку Арсенала на АПЛ та Лігу Європи, тому змушений сидіти без ігрової практики щонайменше до січня.

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