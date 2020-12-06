"Це футбол. Вони забили чудовий перший м'яч, але другий стався тоді, коли у нас не було однієї людини. Томас Партей повинен був закрити цю позиції, але через травму не зміг.

Шедевр Сона у відеоогляді матчу Тоттенхем – Арсенал – 2:0

Я бачив команду сповнену пристрасті. Ми домінували, створювали моменти, але значення має лише результат – саме тому Тоттенхем на вершині. Гадаю, ми виконали 44 кроси у цьому матчі. Я не знаю, що ми ще можемо зробити. Якщо ми не забиваємо голи, то не можемо покращити своє становище", – цитує Артету ВВС.

Додамо, що Арсенал не може виграти 4 матчі АПЛ поспіль – у "канонірів" 15 сходинка.

Тоттенхем обіграв Арсенал у фірмовому стилі Моурінью і повернувся на перше місце АПЛ – Кейн став рекордсменом дербі