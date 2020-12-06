Шедевр Сона у відеоогляді матчу Тоттенхем – Арсенал – 2:0
21:40 - Читать на русском
Тоттенхем впевнено обіграв Арсенал у матчі 11 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Підопічні Моурінью оформили комфортну перевагу до перерви. На 13 хвилині Сон завершив стрімку контратаку розкішним обвідним ударом.
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В компенсований час до першого тайму Кейн вдруге вразив ворота Лєно. Тоттенхем кількома передачами розірвав захист Арсенала, і форвард "шпор" потужним ударом розстріляв ближню дев'ятку – 2:0.
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