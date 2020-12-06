"Это футбол. Они забили отличный первый мяч, но второй произошел тогда, когда у нас не было одного человека. Томас Партей должен был закрыть эту позицию, но из-за травмы не смог.

Шедевр Сона в видеообзоре матча Тоттенхэм – Арсенал – 2:0

Я видел команду полную страсти. Мы доминировали, создавали моменты, но значение имеет только результат – именно поэтому Тоттенхэм на вершине. Думаю, мы выполнили 44 кросса в этом матче. Я не знаю, что мы еще можем сделать. Если мы не забиваем голы, то не можем улучшить свое положение", – цитирует Артету ВВС.

Добавим, что Арсенал не может выиграть 4 матча АПЛ подряд – у "канониров" 15 строчка.

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