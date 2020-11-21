Сутичка між гравцями Арсенала, про яку повідомлялося днями, дійсно була. Наставник "канонірів" підтвердив цей факт.

Нагадаємо, днями з'явилася інформація про конфлікт між гравцями Арсенала на одному з тренувань. Бразилець вдарив іспанця в ніс, розбивши його до крові. І хоча Себальйос спростував цю інформацію, але сутичка дійсно була.

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Мікель Артета підтвердив факт конфлікту, але обурився не так самою сутичкою, як появою цієї інформації в пресі. "Мені не подобається, що відомості про цей інцидент потрапили в ЗМІ. Я хочу з'ясувати, як це трапилося. Це суперечить моїм вимогам про конфіденційність. Будуть наслідки. Чи був конфлікт між Луїсом та Себальйосом? Так", – передає слова іспанського тренера AS.

До слова, в поточному сезоні АПЛ "каноніри" посідають лише 11 сходинку турнірної таблиці.

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