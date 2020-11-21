Стычка между игроками Арсенала, о которой сообщалось на днях, действительно была. Наставник "канониров" подтвердил этот факт.

Напомним, на днях появилась информация о конфликте между игроками Арсенала на одной из тренировок. Бразилец ударил испанца в нос, разбив его в кровь. И хотя Себальос опроверг эту информацию, но стычка действительно была.

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Микель Артета подтвердил факт конфликта, но возмутился не так самой стычкой, как появлением этой информации в прессе. "Мне не нравится, что сведения об этом инциденте попали в СМИ. Я хочу выяснить, как это случилось. Это противоречит моим требованиям о конфиденциальности. Будут последствия. Был ли конфликт между Луисом и Себальосом? Да", – передает слова испанского тренера AS.

К слову, в текущем сезоне АПЛ "канониры" занимают лишь 11 строчку турнирной таблицы.

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