Вільяреал – Реал Мадрид

21 листопада, 17:15. Вільяреал, Кераміка

Пряма трансляція на MEGOGO

Мадридці їдуть до Вільяреала, де вони не перемагали майже 4 роки – три попередні зустрічі на Кераміці завершилися з однаковим рахунком (2:2). У минулому сезоні "жовта субмарина" демонструвала яскравий відкритий футбол і йшла в зоні єврокубків, тому літня зміна тренера Кальєхи на Емері виглядала дивною. Втім, містер "гуд ебенінг" підтримує Вільяреал у топі – команда йде на другому місці Прімери після чверті дистанції. І це вже без Касорли.

А головним претендентом на чемпіонство залишається Реал. Попри нещодавні провали (Кадіс, Шахтар, Валенсія) та проблеми з кадрами. Рамос і Бензема травмовані, Варан під питанням, у Йовіча коронавірус, Каземіро та Мілітао не встигли відновити форму після хвороби. Ще й Кроос і Модріч неприємно з'їздили в збірні. Труднощі в гостях у Вільяреала знову неминучі, але ж Зізу – майстер адаптацій. Чекаємо чергового сюрпризу, який паралізує суперника.

Тоттенхем – Манчестер Сіті

21 листопада, 19:30. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine

Центральна новина тижня – Пеп Гвардіола продовжив контракт з Манчестер Сіті. Логічне рішення. Каталонець міг би побігти кудись за новим викликом, але навіщо? Тут у нього необмежені фінансові ресурси з максимальним впливом на трансферну політику, тут у нього друзі в керівництві та повна довіра власників, тут у нього найсильніші суперники, перемоги над якими й приносять визнання. Манчестер Сіті дає Пепу всі умови, щоб створити нову велику команду.

Тоттенхем в останні роки випив чимало крові у Гвардіоли: "шпори" вибили його з Ліги чемпіонів-2018/19, а в минулій АПЛ набрали 4 очки за два матчі. Поглянувши на статистику, можна все списати на везіння Тоттенхема, але в Сіті назбиралося занадто багато таких "нефартових" ситуацій. У поточному сезоні до слабкої реалізації додалися проблеми зі створенням моментів – Сіті йде в середині як реальної таблиці, так і таблиці xG.

Тоттенхем, своєю чергою, закріпився серед лідерів АПЛ завдяки фантастичній формі Кейна (7 голів і 8 асистів за 8 турів) та Сона. Жозе Моурінью передав Юргену Клоппу статус найпринциповішого суперника Гвардіоли, але хороші результати змушують рахуватися з португальцем – можлива навіть боротьба за чемпіонство.

Атлетіко – Барселона

21 листопада, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополітано

Пряма трансляція на MEGOGO

Найочікуванішій зустрічі вікенду відбутися не судилося – Луїс Суарес захворів на коронавірус і втратив нагоду помститися Барселоні за ганебне прощання. Тотальна зарядженість уругвайця довести, що його рано списали, допомагає Атлетіко. З появою Луїса команда солідно додала в реалізації, а з обороною й так все в порядку (2 пропущені за 7 матчів). За втраченими очками мадридці поки що найкращі в Прімері. У цьому сезоні Атлетіко має чудову нагоду зачепитися за титул, скориставшись проблемами двох грандів.

Барселона відмінно розпочала сезон розгромом Вільяреала, а потім показала якісний футбол проти Ювентуса, однак загалом у Рональда Кумана небагато приводів для оптимізму. Мессі забив перший гол не з пенальті аж у листопаді, хоча аргентинець залишається центральною фігурою в команді. Поразка в домашньому Класіко, 4-матчева безвиграшна серія в Ла Лізі... Та навіть коронавірусне Динамо могло зачепитися за очки на Камп Ноу. Барса вразлива й ослаблена травмами Фаті та Бускетса. Атлетіко здатен цим скористатися. Букмекери називають каталонців фаворитом поєдинку, але дуже незначним. Після виїзду в Мадрид Барселоні летіти в Україну на другу гру з Динамо.

Ліверпуль – Лестер

22 листопада, 21:15. Ліверпуль, Анфілд

Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine

У Ліверпуля великі кадрові проблеми: ван Дейк, Александер-Арнольд, Гомес, Хендерсон і Окслейд-Чемберлен травмовані, Салах підхопив коронавірус, а Фабінью та Алькантара завершують відновлення. Ситуація не катастрофічна, але дуже складна для Клоппа. Найбільший страх викликає протистояння ослабленої лінії оборони мерсисайдців і Варді, який в останніх п'яти матчах АПЛ забив 6 голів.

Лестер очолює турнірну таблицю, випереджаючи Ліверпуль на одне очко. З минулого сезону знаємо, що це нічого не гарантує "лисицям" – в підсумку вони здатні втратити навіть Лігу чемпіонів. Команда Брендана Роджерса видає парадоксальні результати, обігруючи Вулверхемптон, Ман Сіті та Арсенал, але влітаючи Вест Хему та Астон Віллі. Лестеру не можна давати зручні умови для контратак.

Лестер – зручний суперник для Ліверпуля. За три попередні сезони АПЛ "червоні" подарували супернику лише один заліковий бал. У прийдешню неділю нічия стане несподіванкою, як би Клопп не страждав від переповненого лазарету.

Наполі – Мілан

22 листопада, 21:45. Неаполь Сан-Паоло

Пряма трансляція на "Футбол 2"

Феноменальний Ібрагімовіч витягнув Мілан на вершину Серії А – "россонері" досі не програли жодного матчу. Їхній наступний суперник зазнав лише однієї невдачі (поразка від Сассуоло), але відстає від лідерів через заборону поїхати на матч з Ювентусом. Футбольні інстанції "впаяли" Наполі технічну поразку, але клуб продовжує оскаржувати рішення.

Мілан і Наполі – дві найкращі команди Італії на цей момент. Неаполітанці дуже надійні в обороні (топ-1 за xGA) та видають хорошу статистику в атаці (топ-1 за ударами з меж штрафного). Мілан розриває завдяки Ібрі та ефективності центрального трикутника Кессьє-Беннасер-Чалханоглу, а також підключенням Тео Ернандеса.

Гра Мілана змушує вболівальників радіти, що керівництво влітку залишило Стефано Піолі. Але наскільки вистачить запалу? Дженнаро Гаттузо на чолі "россонері" свого часу також осоромив критиків, однак потім результати пішли на спад, а Ріно пішов у відставку. За рік роботи з Наполі він позбувся кліше "фізрука-мотиватора" та показав, що вміє ставити цікавий футбол. Можливо, саме Гаттузо скине Мілан з першого місця.

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