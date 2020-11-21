"Наші успіхи з Еніімбою (гранд нігерійського футболу – прим.) постійно посилювали мою пристрасть до футболу. Я розглядаю можливість інвестувати у футбол. Я куплю 35% акцій Арсенала. Наша мета – виграти Лігу чемпіонів і АПЛ.

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Велич полягає в тому, щоб займатися улюбленою справою. Мені потрібно 35 відсотків Арсенала, щоб повернути клубу трофеї", – написав мільярдер у Twitter.

Зауважимо, востаннє Арсенал ставав чемпіоном Англії ще у 2004 році. У Лізі чемпіонів найвищим досягненням "канонірів" став вихід у фінал сезону 2005/06, в якому лондонці програли Барселоні 1:2. Наразі підопічні Мікеля Артети перебувають за межами єврокубкової зони, посідаючи лише 11 місце в АПЛ.

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