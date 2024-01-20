"В останні 10 днів у мене були хороші відчуття від роботи команди та її реакції на поразки. Це чудові гравці, у нас чудовий колектив, і сьогодні вони по-справжньому хотіли перемогти. Я зміг це відчути. Ми здобули суху перемогу і забили п'ять голів – саме це нам і було потрібно.

Повернення Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Крістал Пелас – 5:0

Те, як ми почали гру, дуже допомогло, оскільки після голу суперник був змушений діяти агресивніше – і залишав більше вільних зон. Ми працюємо над кожним компонентом гри й хочемо домінувати в кожній фазі. Прагнемо бути найкращою командою на світі, і для цього треба бути найкращими в усьому. Ми ще можемо додати, тож продовжимо працювати над усім тим, що може зробити нас сильнішими.

Чи зможе Арсенал конкурувати з Манчестер Сіті та Ліверпулем? Ми докладемо всіх зусиль. Нам потрібно переконатися, що наші гравці відчувають довіру та впевненість. Якщо вони сумніваються, це не допоможе.У нас є друга половина сезону – і ми будемо боротися за все.

Деклан Райс щось відчув у підколіннім сухожиллі, тому ми не хотіли ризикувати при рахунку 3-0. Габріель почувався не дуже добре після підкату. Сподіваюся, нічого серйозно, але ми побачимо", – цитує Артету BBC.

Арсенал наразі перебуває на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ з 43 балами. Від першої сходинки "каноніри" відстають на два пункти.

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