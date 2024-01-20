"В последние 10 дней у меня были хорошие ощущения от работы команды и ее реакции на поражения. Это замечательные игроки, у нас замечательный коллектив, и сегодня они по-настоящему хотели победить. Я смог это почувствовать. Мы одержали сухую победу и забили пять голов – именно это нам и было нужно.

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То, как мы начали игру, очень помогло, поскольку после гола соперник был вынужден действовать агрессивнее – и оставлял больше свободных зон. Мы работаем над каждым компонентом игры и хотим доминировать в каждой фазе. Хотим быть лучшей командой на свете, и для этого надо быть лучшими во всем. Мы еще можем добавить, поэтому продолжим работать над всем тем, что может сделать нас сильнее.

Сможет ли Арсенал конкурировать с Манчестер Сити и Ливерпулем? Мы приложим все усилия. Нам нужно убедиться, что наши игроки чувствуют доверие и уверенность. Если они сомневаются, это не поможет. У нас есть вторая половина сезона – и мы будем бороться за все.

Деклан Райс что-то почувствовал в подколенном сухожилии, поэтому мы не хотели рисковать при счете 3-0. Габриэль чувствовал себя не очень хорошо после подката. Надеюсь, ничего серьезно, но мы увидим", – цитирует Артету BBC.

Арсенал сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 43 баллами. От первой строчки "канониры" отстают на два пункта.

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