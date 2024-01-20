Арсенал вдома без проблем обіграв Крістал Пелас (5:0) у 21 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Олександр Зінченко неочікувано опинився в стартовому складі "канонірів" на матч проти "орлів". Український захисник пропустив кілька останніх матчів через травму.

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Арсенал легко взяв три очки, розгромивши суперника. Габріель, Троссард записали у свій актив по голу, а Мартінеллі оформив дубль. Щодо Зінченка, українець провів вражаючий матч і став одним з найкращих гравців.

Арсенал завдяки перемозі набрав 43 бали й перебуває на третій сходинці в турнірній таблиці. Крістал Пелас посідає 14 місце з 21 балом. В наступному турі Арсенал зіграє проти Ноттінгем Форест.