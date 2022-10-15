Артета окреслив сумнівні перспективи Зінченка перед матчем проти Лідса
Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про стан Олександра Зінченка перед матчем 11 туру АПЛ проти Лідса.
"Думаю, що участь Зінченка під питанням. Що стосується Алекса, то я не знаю. Він ще не був на полі, тому нам треба трохи зберігати спокій", – цитує Артету Football London.
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Лідер збірної України цього сезону провів лише 6 матчів у футболці Арсенала, ще стільки ж пропустив через травму. В активі Олександра одна результативна передача.
Зустріч з Лідсом "каноніри" проведуть на виїзді вже завтра, 16 жовтня, о 16:00. Підопічні Артети на один пункт випереджають Манчестер Сіті на вершині турнірної таблиці АПЛ.
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