Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про стан Олександра Зінченка перед матчем 11 туру АПЛ проти Лідса.

"Думаю, що участь Зінченка під питанням. Що стосується Алекса, то я не знаю. Він ще не був на полі, тому нам треба трохи зберігати спокій", – цитує Артету Football London.

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Лідер збірної України цього сезону провів лише 6 матчів у футболці Арсенала, ще стільки ж пропустив через травму. В активі Олександра одна результативна передача.

Зустріч з Лідсом "каноніри" проведуть на виїзді вже завтра, 16 жовтня, о 16:00. Підопічні Артети на один пункт випереджають Манчестер Сіті на вершині турнірної таблиці АПЛ.

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