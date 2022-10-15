Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о состоянии Александра Зинченко перед матчем 11 тура АПЛ против Лидса.

"Думаю, что участие Зинченко под вопросом. Что касается Алекса, то я не знаю. Он еще не был на поле, поэтому нам нужно немного сохранять спокойствие", – цитирует Артету Football London .

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Лидер сборной Украины в этом сезоне провел всего 6 матчей в футболке Арсенала, еще столько же пропустил из-за травмы. В активе Александра одна результативная передача.

Встречу с Лидсом "канониры" проведут на выезде уже завтра, 16 октября, в 16:00. Подопечные Артеты на один пункт опережают Манчестер Сити на вершине турнирной таблицы АПЛ.