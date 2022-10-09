Олександр Зінченко стає героєм Арсенала, навіть не виходячи на поле.

Українець не встиг залікувати травму, тому дивився топ-матч проти Ліверпуля з трибун.

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Арсенал двічі виходив уперед, але суперник щоразу відігрувався. Вирішальний момент настав на 76-й хвилині. Арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Букайо Сака і приніс "канонірам" ефектну перемогу. Зінченко зірвався зі свого місця і волав наче навіжений, радіючи за партнерів.

Zinchenko enjoyed that one. pic.twitter.com/EyHSUIgaRQ — Connor Humm (@TikiTakaConnor) October 9, 2022

Перемога дозволила Арсеналу випередити Ман Сіті на одне очко та повернути собі лідерство АПЛ.

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