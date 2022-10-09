Олександр Зінченко опинився за межами заявки через травму. На позиції українця ліворуч в обороні вийшов номінальний правий фулбек Томіясу. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 18:30. Після перемоги Ман Сіті над Саутгемптоном команді Артети потрібно було набирати 3 очки, аби повернутися на перше місце в АПЛ 2022/23. Однак Арсенал програв "червоним" 5 особистих матчів з останніх 7, ще двічі зігравши внічию. Та коли, як не зараз перемагати Ліверпуль? Команда Клоппа набрала лише 2 очки за 3 виїзні поєдинки сезону, тоді як "каноніри" винесли усіх 4 своїх суперників на стадіоні Емірейтс.

Арсенал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Ураганний початок зустрічі. Вайт перевів на межі офсайду вперед. Сака почав атаку віялом, Едегор у центрі дав ще лівіше, а Мартінеллі спокійно розправився з Аліссоном перед самісіньким воротарським майданчиком. Ліверпуль відповів не дуже гострими ударами Дарвіна (блок) і Ван Дейка (вище). Похід Жоти у штрафному Арсенала зупинила рука Габріела. Очевидно, судді вирішили, що відстань до м'яча була надто малою, аби бразильський захисник міг ухилитися. Матіп привозить на своїй половині у простій ситуації в центрі поля. Сака перехопив пас камерунця і блискавично віддав Мартінеллі, навіс якого ніхто не встиг замкнути.

У тому момеенті Габріел зачепив ногу Александера-Арнольда. Трент трохи постраждав і повернувся до гри. Чи не перший цікавий момент гостей стався на 26 хвилині. Салах своєчасно віддав за спини, Дарвін не прошив Ремсдейла під кутом. Дві поспіль небезпечні атаки Ліверпуля правим флангом. Хендерсон кинув на хід Нуньєсу, простріл якого замкнув Саліба, не дозволивши пробити Діасу. Ремсдейл зреагував. Салах після пасу того ж капітана пішов на двох суперників і пробив повз ближній кут. А далі Трент закинув з глибини, Габріел невдало продовжив на опонента, Діас прострілив з правого краю, Дарвін замкнув повз голкіпера з вбивчої відстані.

Діас після зіткнення з Партеєм шкутильгає вже вдруге і таки не може продовжити гру. Фірміно виходить на 42 хвилині. Хаос у штрафному Ліверпуля спочатку не завершився нічим, крім падінь Жезуса і апеляції на руки. А в одній з наступних атак уже на 5 компенсованій Мартінеллі вибіг у рейд лівим флангом і вирізав на дальню стійку, де Сака спокійно забив у порожні ворота. Арсенал забив двічі у перехідних фазах, коли команда Клоппа великими силами йшла у вперед і втрачала м'яч. В обох випадках не найкраще діяв Александер-Арнольд, що з ним стається просто регулярно в цьому сезоні.

Відзначаємо, як центрбек Габріел відборовся і вивів Мартінеллі на чужу половину, а потім ще й пропустив поміж наг на вільного Сака. У першому ж гольовому моменті відібрав Партей, і знову "каноніри" розіграли атаку від своїх воріт максимально стрімко. Ліверпуль через травму втрачає одного з найгостріших у першій половині Діаса. Арсенал довів до ідеалу завершення своїх двох контратак, відтак награв на 1,34 xG, що вдвічі більше за показник очікуваних голів гостей.

У перерві номінальний центральний оборонець Джо Гомес замінив Трента. Через провал в обох голах? Цікаво, що від цього нічого не змінюється. Арсенал продовжує бити в ту саму больову точку. Мартінеллі двічі закидають на хід, у ще одному епізоді бразильський вінгер класно розібрався з Матіпом і віддав у розріз. Едегор пробачив, пробивши з ідеальної позиції прямо в Аліссона. Жота теж красень. Діогу віддав крізь кількох опонентів за спини захисникам лондонців. Фірміно впевнено розправився з Ремсдейлом. Саме час згадати, що Арсенал програв Ліверпулю 3 поспіль матчі, коли забивав першим, тоді як "червоні" виграли 3 останні поєдинки, де пропускали на старті.

Моторошне падіння Жезуса у простій ситуації. Так, Габріел наштовхнувся на свого ж Едегора, який лежав на газоні, але якийсь час бразилець взагалі не рухався. Добре, що оговтався і все ж повернувся на поле. Досить грубо Гомес виштовхнув Мартінеллі за межі поля. Цімікас вибиває з лінії, а там уже Едегор готувався заносити снаряд після накидання Сака. Ще одна дуель на правому фланзі оборони Ліверпуля. Гомес усе впевненіше зупиняє Мартінеллі. Недарма потім показали Трента, який зашився в олімпійку, ніби згоряючи від сорому. Арсенал почав активніше тиснути і відверто перехопив ініціативу.

А ось і ще один несподіваний хід Клоппа. Салаха і Матіпа зняв німецький тренер ще перед 70 хвилиною. Фабінью та Конате на полі. Зовсім не допомогло. Ураган пронісся штрафним Ліверпуля, і Тьяго Алькантара не витримав, влупивши по нозі Жезуса. Сака впевнено реалізував пенальті. Дуель гравців, які вийшли на заміну. Харві Елліот красиво падає, намагаючись виблагати пенальті. Тірні ніяк не фолив. Ван Дейк дочекався опускання м'яча до того, що Жезус випередив його і воротаря. Круглий все ж розминувся з воротами. Арсенал набирає 24 очки і повертає собі лідерство, знову випереджаючи Манчестер Сіті на 1 бал. Ліверпуль залишається на 10 місці - лише 10 очок з 24 можливих.