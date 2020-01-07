Артета: Ми побачили два різних Арсенали у першому та другому таймах

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився враженнями від матчу 1/32 фіналу Кубка Англії проти Лідса (1:0).

"Зараз я по-справжньому задоволений, але ми побачили дві різні команди в першому і другому таймах. Я намагався точно пояснити гравцям, з чим нам доведеться зіткнутися, а за підсумками перших 32 хвилин у нас було лише одне вигране єдиноборство. Після перерви наше ставлення, настрій і організація змінилися. Ми виглядали зовсім інакше.

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Гравцям довелося на собі відчути, наскільки складний і важкий цей матч. Я дивився багато матчів Лідса, і вони розбивали кожного суперника, роблячи це раз в три дні. Для моїх гравців здорово повчитися, випробувати труднощі на поле", – цитує Артету BBC.

Нагадаємо, Арсенал мінімально обіграв Лідс (1:0) в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії та зіграє у наступному раунді з Борнмутом.

Кубок Англії: Арсенал мінімально обіграв Лідс та вийшов до наступного раунду турніру