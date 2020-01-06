Зінченко та Ярмоленко дізналися суперників у Кубку Англії – результати жеребкування

Відбулося жеребкування 1/16 фінала Кубка Англії 2019/20. Ярмоленко та Зінченко зіграють проти команд з Чемпіоншипа.

Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Фулхемом у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії, а Вест Хем Ярмоленка – з Вест Бромвічем, повідомляє офіційний твіттер FA Cup.

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Цікаво, що з англійських грандів лише Челсі знає свого суперника – "аристократи" зустрінуться з Халл Сіті. Арсенал має зіграти свій матч проти Лідса, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем очікують на перегравання 1/32 фіналу, які відбудуться 14-го січня. Ліверпуль же очікує на переможця пари Брістоль Сіті – Шрусбері Таун.

Зазначимо, що базова дата матчів 1/16 фіналу Кубка Англії – 25 січня.

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