Артета: Мы увидели два разных Арсенала в первом и втором таймах

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии против Лидса (1:0).

"Сейчас я по-настоящему доволен, но мы увидели две разные команды в первом и втором таймах. Я пытался точно объяснить игрокам, с чем нам придется столкнуться, а по итогам первых 32 минут у нас было только одно выигранное единоборство. После перерыва наше отношение, настроение и организация изменились. Мы выглядели совсем иначе.

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Игрокам пришлось на себе испытать, насколько сложен и труден этот матч. Я смотрел много матчей Лидса, и они разбивали каждого соперника, делая это раз в три дня. Для моих игроков здорово поучиться, испытать трудности на поле", – цитирует Артета BBC.

Напомним, Арсенал минимально обыграл Лидс (1:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии и сыграет в следующем раунде с Борнмутом.

Кубок Англии: Арсенал минимально обыграл Лидс и вышел в следующий раунд турнира