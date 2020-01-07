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Кубок Англії: Арсенал мінімально обіграв Лідс та вийшов до наступного раунду турніру

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Кубок Англії: Арсенал мінімально обіграв Лідс та вийшов до наступного раунду турніру
Гравці Арсенала з Артетою / соцмережі

Лондонський Арсенал здобув другу поспіль перемогу під керівництвом Мікеля Артети, обігравши Лідс в рамках 1/32 фінала Кубку Англії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

 

Кубок Англії 2019/20, 1/32 фіналу

Арсенал – Лідс – 1:0

Гол: Нелсон, 55

В першому таймі Лідс більше володів ініціативою і міг забити, але удар Бемфорда влучив у поперечину. У другій половині Арсенал вийшов вперед завдяки голу Нелсона. Рейсс добив м'яч у ворота після непоганої комбінації та рикошету від захисника. Лідс намагався відігратись, але "канонірам" вдалось втримати перемогу.

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Таким чином, Арсенал пройшов до 1/16 фіналу Кубка Англії та зустрінеться з Борнмутом. Базова дата поєдинку – 25 січня.

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Арсенал Арсенал Англія Кубок Англії Лідс Лідс Кубок Англії 2019/20 Арсенал - Лідс
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