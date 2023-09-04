Зінченко долучився до перемоги Арсенала над Манчестер Юнайтед, хоча отримав далеко не найкращі оцінки від статистичних порталів. Однак, українець додав варіативності "канонірам" та встиг напхати Каю Хаверцу під час гри.

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Мудрика знову критикують, хоча Михайло з'явився лише на заміну у поєдинку проти Ноттінгем Форест. Відсутність голів українця в офіційних матчах насправді є далеко не найголовнішою проблемою лондонців, які після 4 турів опинились на 12 сходинці. Про це, а також виступ Забарного у черговому матчі Борнмута та відсутність Ярмолюка в складі Брентфорда, дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".