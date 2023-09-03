Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад вперше за майже 4 місяці. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 18:30. Майже 80 передач манкуніанців за перші 10 хвилин, перевага в контролі м'яча, але при цьому аж НУЛЬ у фінальну третину. А ось Арсенал з першого ж моменту мав забивати. На 13 хвилині Мартінеллі запустили у прорив, бразилець вичекав паузу і накинув у центр штрафного. А там Далот невдало зіграв головою, але й Хаверц дуже незграбно пробив, Нкетія спробував підхопити, однак Мартінес видряпав снаряд з-під ноги.

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Сака блискуче подав лівою з правого кута поля, а ось Райс якимсь дивом не влучив головою з кількох метрів. Тисне пресинг-машина Артети, але пропускає з першого ж моменту. І знову недбалий Хаверц, який поперечним пасом переводив у центр на Едегора. Еріксен розвернув швидку контру, Кай тут ще й не зміг його наздогнати, а Рашфорд від рук Ремсдейла і стійки поцілив у правий кут. МЮ тішився лише 110 секунд. Що значить повернення до старих-добрих конспектів! Зінченко підключився і розіграв через Нкетію та Мартінеллі (встиг ще й п'яточкою обігратися). Габріел ідеально викотив у центр, а Едегор не дав Онані жодного шансу.

Рашфорд знову вривається у штрафний, опіка тільки номільна, але цього разу підводить приціл. Ліндельоф на фланзі дуже ризиковано зривав атаку. Міг суддя за бажання й червону показати. Натомість Сака шипами ззаду проїхався по м'язах Фернандеша. В обох випадках лише по жовтій. Онана має найбільше точних пасів за перший тайм (30) після Саліба (31). Дуже помічний засіб проти високого пресингу Арсенала отримав Тен Хаг в особі екс-голкіпера Аякса.

Дуже скромний МЮ в атаці, але й команді Артети нелегко проходити насичену оборону – награли лише на менш ніж 1 очікуваний гол. Вбивчий момент від гостей на 55 хвилині. Бруну розкішним пасом виводить майже у воротарський Марсьяля – Ремсдейл. Добивання Рашфорда блокує Вайт. Хаверц красиво завалився у коробочці з Ван-Біссаки і Каземіро. Ентоні Тейлор, який був неподалік епізоду, спершу призначив пенальті, однак з допомогою VAR передумав.

Зінченко дуже непогано подає в район дальньої стійки, але виносить звідти... Бруну! Хойлунд дебютує на 67 хвилині, Магвайр міняє Мартінеса, який перед тим у грубому підкаті контру Арсенала не зірвав, але на жовту присів і пошкодження отримав. Онана отримує жовту, бо затягував з введенням м'яча у гру. На 67 хвилині. Нема слів. Артета хапається за голову після удару Мартінеллі поруч зі стійкою. Ну таке, до воріт метрів 20 було. Зінченко, Нкетія і Хаверц на 77 хвилині поступилися місцем на полі Томіясу, Жезусу та Вієйрі. Перші ходи Артети.

Божевільний момент запоров Сака на 81 хвилині. Мартінеллі висміяв оборону Антоні та Фернандеша, перевів у центр, де Жезус і Едегор розіграли праворуч. Вайт викотив ідеально під розстріл на межу воротарського, але Сака пробив прямо в ноги Онані. Джонні Еванс також дебютує, міняючи Ліндельофа. Оце так пара в центрі оборони МЮ дограє! Жорстикй відбір проти Жезуса, Каземіро кидає у розріз, Гарначо легко розправляється з Ремсдейлом, але мінімально випереджає Саліба – офсайд, VAR і тут скасовує все.

Нельсон дуже активно запалює лівий фланг після заміни Мартінеллі, змушуючи трибуни масово вставати і охкати. Що цікаво, випустив Артета саме Ріса, а не Троссара чи Сміта-Роу! І все ж на 90+6 Сака подає кутовий, а Райс показує, чому коштував понад 116 мільйонів євро блискучим ударом з розвороту. Фантастична розв'язка. Нам ще проти цього неймовірного Деклана грати 9 вересня матч відбору Євро-2024. Суддя компенсував 8 хвилин, однак Арсенал встановив рахунок 3:1 аж на 90+11. Війєра кинув у прорив Жезуса, а той просто знищив оборону МЮ.

А скільки ж фанатів "гармашів", які придбали квиточок і завчасно покинули трибуни, навіть не побачили цю нереальну кульмінацію шоу. Арсенал вириває свої 10 очок, зрівняючись з Тоттенхемом, Ліверпулем і Вест Хемом, що йдуть вище лише завдяки дещо кращій різниці м'ячів. Над цим квартетом лише Манчестер Сіті – єдиний, кому вдалося зібрати максимум балів. МЮ залишається вірним традиції вигравати вдома і програвати в гостях – це 6 очок і 11 рядок.