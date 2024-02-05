"Це була надзвичайна гра. Неймовірна гра від гравців і наших уболівальників. Це найкраща атмосфера, яку я бачив за весь сезон. Нам потрібно було вийти на інший рівень, і я думаю, гравці відповіли. Я не можу пишатися ще більше. Дуже дякую.

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Ми сьогодні показали нашу ментальність. Щоб бути найкращим і мати найкращий менталітет, ви повинні робити це кожні три дні. Ми показали це сьогодні проти найкращої команди в Європі, і тепер ми повинні зробити це завтра під час тренування та проти Вест Хема.

Пропущений гол дуже вплинув на нас. Але проти цієї команди не можна себе жаліти. Ми захопили контроль над грою після 10 або 15 хвилин страждань", – цитує Артету Football London.

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