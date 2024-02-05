"Это была необычайная игра. Невероятная игра от игроков и наших болельщиков. Это лучшая атмосфера, которую я видел за весь сезон. Нам нужно было выйти на другой уровень, и я думаю, игроки ответили. Я не могу гордиться еще больше. Большое спасибо.

Парад комичных голов в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 3:1

Мы сегодня показали нашу ментальность. Чтобы быть лучшим и иметь лучший менталитет, вы должны делать это каждые три дня. Мы показали это сегодня против лучшей команды в Европе, и теперь мы должны сделать это завтра во время тренировки и против Вест Хэма.

Пропущенный гол очень повлиял на нас. Но против этой команды нельзя себя жалеть. Мы захватили контроль над игрой после 10 или 15 минут страданий", – цитирует Артету Football London.

Арсенал обыграл Ливерпуль и вернулся в борьбу за чемпионство – Зинченко начал голевую атаку, Обмен дикими ошибками