Леонід Ашкеназі, який був віце-президентом Динамо, потрапив у скрутну ситуацію у зв'язку з нещодавнім журналістським розслідуванням.

"Українська правда" випустила розслідування щодо Леоніда Ашкеназі, віце-президента Динамо. Зазначається, що чиновник виїхав з України до іспанської Марбельї завдяки довідці від Міністерства оборони, що він є фахівцем з літальних апаратів, хоча йому на той час було 59 років (призовний вік).

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В Іспанії він проводив зустрічі з різними бізнесменами, зокрема російського походження. До нього приїздив колишній віце-президент Федерації боксу України Дмитро Петровський, який пізніше підвозив на зустріч російського бізнесмена Іллю Хайкіна. "Українська правда" стверджує, що бізнесмен має британський паспорт і за допомогою Ашкеназі планує зайти в будівельний бізнес в Україні.

Окрім цього, Леонід начебто мешкає в готелі Premier Palace безкоштовно, хоча сам функціонер заперечує цю інформацію. Premier Palace належить до групи готелів Premier, якою володіє Наталія Селіванова – цивільна дружина одного з лідерів наближеної до Кремля "Лужниківської групи" Михайла Воєводіна.

Сам Ашкеназі заперечує свої зв'язки з "Лужниківською групою". 26 грудня 2022 року його затримали на кордоні та виявили в його телефоні близько 200 контактів з Росії. Він стверджує, що це пов'язано з його футбольними справами.

Цікаво, що Динамо в коментарі Tribuna зазначило, що Ашкеназі не працює в клубі з січня 2022 року. Інформація про нього на сайті була на сайті "біло-синіх" ще 22 лютого 2023 року.

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