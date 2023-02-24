Арсенал поднял над базой флаг Украины – Зинченко поблагодарил клуб
24 февраля 16:10 - Читати українською
Защитник Арсенала Александр Зинченко поделился фотографией с базы "канониров".
Над базой Арсенала взвился флаг Украины – так клуб решил проявить свою солидарность с украинским народом.
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Об этом сообщил Александр Зинченко в своем Instagram. Защитник лаконично поблагодарил "канониров", отметив Арсенал в сторис и добавив сердечко.
Напомним, ровно год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины, пытаясь захватить наши земли. Впрочем, оккупантам не удалось воплотить свои планы в жизнь.
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