Над базой Арсенала взвился флаг Украины – так клуб решил проявить свою солидарность с украинским народом.

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Об этом сообщил Александр Зинченко в своем Instagram. Защитник лаконично поблагодарил "канониров", отметив Арсенал в сторис и добавив сердечко.

Напомним, ровно год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины, пытаясь захватить наши земли. Впрочем, оккупантам не удалось воплотить свои планы в жизнь.

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