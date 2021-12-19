Гол Влаховіча у ворота Сассуоло став 33-м для нього в Серії А протягом календарного року, повідомляє Telegraf.rs.

Ньюкасл запропонував 100 мільйонів за найкращого бомбардира Серії А, – ЗМІ

Зазначається, що це досягнення стало повторенням рекорду чемпіонату, який встановив Кріштіану Роналду у 2020 році.

Додамо, що Влаховіч у поточному сезоні зіграв у 19 матчах Фіорентини, в яких забив 17 голів (15 з них у Серії А) та віддав 2 результативні передачі.

Аталанта – Рома: Маліновський знову найкращий, кінець казки Бергамо і ефектний майстер-клас від Моурінью для Шевченка