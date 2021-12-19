Влаховіч повторив бомбардирський рекорд Роналду в Серії А
15:23 - Читать на русском
Нападник Фіорентини Душан Влаховіч продовжує вписувати своє ім'я в історію Серії А.
завершено
51’ Душан Влаховіч
62’ Лукас Торрейра
Давіде Фраттезі 37’
37’ Давіде Фраттезі
51’ Душан Влаховіч
62’ Лукас Торрейра
Гол Влаховіча у ворота Сассуоло став 33-м для нього в Серії А протягом календарного року, повідомляє Telegraf.rs.
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Зазначається, що це досягнення стало повторенням рекорду чемпіонату, який встановив Кріштіану Роналду у 2020 році.
Додамо, що Влаховіч у поточному сезоні зіграв у 19 матчах Фіорентини, в яких забив 17 голів (15 з них у Серії А) та віддав 2 результативні передачі.
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