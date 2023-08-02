Emirates Cup

Арсенал - Монако – 1:1 (по пенальті – 5:4)

Голи: Нкетія, 43 – Фофана, 31

Згідно з регламентом турніру, серія пенальті була запланована після основного часу в будь-якому випадку – незалежно від результату. Однак вона не відігравала б ролі в разі визначення переможця в основний час. Коли ж команди зіграли внічию в основний час, стало зрозуміло: серія пенальті не буде формальністю.

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Під пильним поглядом легендарного для "канонірів" тренера Арсена Венгера Арон Ремсдейл виграв серію 11-метрових – він відбив удар Мінаміно. Японець став єдиним гравцем, який не зумів реалізувати пенальті. У складі Арсенала з позначки забили Едегор, Жоржинью, Хаверц, Вієйра та Габріел.

Таким чином, лондонці виграли свій 7-й Emirates Cup.

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