Emirates Cup

Арсенал – Монако – 1:1 (по пенальти - 5:4)

Голы: Нкетия, 43 – Фофана, 31

Согласно регламенту турнира, серия пенальти была запланирована после основного времени в любом случае – вне зависимости от результата. Однако она не играла бы роль в случае определения победителя в основное время. Когда же команды сыграли вничью в основное время, стало понятно: серия пенальти не будет формальностью.

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Под бдительным взором легендарного для "канониров" тренера Арсена Венгера Арон Рэмсдейл выиграл серию 11-метровых – он отразил удар Минамино. Японец стал единственным игроком, который не сумел реализовать пенальти. В составе Арсенала свои "точки" забили Эдегор, Жоржиньо, Хаверц, Виейра и Габриэл.

Таким образом, лондонцы выиграли свой 7-й Emirates Cup.

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