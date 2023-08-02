Жезус не зможе допомогти Арсеналу в контрольній зустрічі з Монако, яка відбудеться сьогодні, 2 серпня. Про це інформує офіційний Твіттер "канонірів".

"Це твоє таксі": Жезус жорстко потролив Зінченка через головну проблему українця в Арсеналі

Повідомляється, що бразилець має проблеми з коліном. Він відправлений не медичне обстеження.

Рівно два дні тому форвард жартував над травмами Олександра Зінченка. Під час звуку сирени швидкої допомоги Жезус сказав на адресу українця: "Це твоє таксі". Це було відсилання до травми Зінченка, який продовжує відновлюватися після травми, отриманої в травні.

Через пошкодження українець пропустив 17 зустрічей Арсенала в минулій кампанії.

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