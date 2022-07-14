Арсенал серйозно працює над трансфером Зінченка, повідомляє провідний інсайдер The Athletic Девід Орнштейн. "Гармаші" вже розпочали переговори з Манчестер Сіті.

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Гвардіола готовий відпустити українця, якщо його клуб пристане на запропоновану ціну. Арсенал перемкнувся на Олександра після поразки в боротьбі за Лісандро Мартінеса з Аякса, якого планували випускати на позиції лівого захисника.

Зінченко став пріоритетним варіантом для столичного клубу. Щоправда в разі досягнення домовленості між клубами потрібно буде також узгодити умови особистого контракту з гравцем збірної України.

Наставник лондонців Мікель Артета знайомий із Зінченком за роботою на Етіхаді й дуже хоче знову забрати Сашка під своє крило. Українця планують передусім використовувати ліворуч в обороні, а не в середині поля, як повідомляли раніше.

Олександр провів у Манчестер Сіті 5 останніх сезонів, протягом яких 4 рази став чемпіоном Англії та виграв 6 різних кубків. На його місце Сіті торгує Кукурелью з Брайтона.

EXCLUSIVE: Arsenal working on deal to sign Oleksandr Zinchenko from Man City. Clubs in talks, #MCFC open to sale if valuation met. #AFC would also need to agree personal terms. Versatile 25yo now priority for Arteta after missing Martinez @TheAthleticUK https://t.co/e3r0Xmyh67 — David Ornstein (@David_Ornstein) July 14, 2022

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