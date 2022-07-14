Арсенал веде переговори з Ман Сіті щодо Зінченка – авторитетний інсайдер про пріоритетний інтерес і позицію українця
Український універсал Олександр Зінченко має реальний варіант з продовження кар'єри в Лондоні.
Арсенал серйозно працює над трансфером Зінченка, повідомляє провідний інсайдер The Athletic Девід Орнштейн. "Гармаші" вже розпочали переговори з Манчестер Сіті.
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Гвардіола готовий відпустити українця, якщо його клуб пристане на запропоновану ціну. Арсенал перемкнувся на Олександра після поразки в боротьбі за Лісандро Мартінеса з Аякса, якого планували випускати на позиції лівого захисника.
Зінченко став пріоритетним варіантом для столичного клубу. Щоправда в разі досягнення домовленості між клубами потрібно буде також узгодити умови особистого контракту з гравцем збірної України.
Наставник лондонців Мікель Артета знайомий із Зінченком за роботою на Етіхаді й дуже хоче знову забрати Сашка під своє крило. Українця планують передусім використовувати ліворуч в обороні, а не в середині поля, як повідомляли раніше.
Олександр провів у Манчестер Сіті 5 останніх сезонів, протягом яких 4 рази став чемпіоном Англії та виграв 6 різних кубків. На його місце Сіті торгує Кукурелью з Брайтона.
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