Арсенал работает над трансфером Зинченко, сообщает ведущий инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн. "Канониры" уже начали переговоры с Манчестер Сити.

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Гвардиола готов отпустить украинца, если клубы согласуют цену перехода. Арсенал переключился на Александра после того, как проиграл борьбу за Мартинеса из Аякса.

Наставник лондонцев Микель Артета знаком с Зинченко по работе на Этихад и очень хочет снова забрать Сашу под свое крыло. Украинца планируют использовать слева в обороне.

Александр провел в Манчестер Сити 5 последних сезонов, в течение которых 4 раза стал чемпионом Англии и выиграл 6 разных кубков. На его место Сити торгует Кукурелью из Брайтона.

EXCLUSIVE: Arsenal working on deal to sign Oleksandr Zinchenko from Man City. Clubs in talks, #MCFC open to sale if valuation met. #AFC would also need to agree personal terms. Versatile 25yo now priority for Arteta after missing Martinez @TheAthleticUK https://t.co/e3r0Xmyh67 — David Ornstein (@David_Ornstein) July 14, 2022

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