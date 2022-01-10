Нідерландець вирішив, що у Ліверпулі його цінують недостатньо, тому влітку перебрався в Париж на правах вільного агента. Парижани не пошкодували виписати Вейналдуму величеньку зарплату – 10 млн євро на рік.

Вейналдум продовжує марити поверненням в АПЛ

Півзахисник вже зрозумів, що самі лишень гроші не зроблять його щасливими. В ПСЖ Вейналдум далекий від статусу основного гравця. Відтак, він налаштований взимку знайти собі новий клуб, щоб якомога краще підготуватися до ЧС-2022, повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що допомогти нідерландцю готові два клуби з АПЛ – Ньюкасл та Арсенал. Розглядається як варіант з орендою, так і повноцінний трансфер.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій