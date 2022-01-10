Арсенал та Ньюкасл готові повернути в АПЛ опальну екс-зірку Ліверпуля
Півзахисник ПСЖ Джорджініо Вейналдум має шанс знову опинитися в чемпіонаті Англії.
Нідерландець вирішив, що у Ліверпулі його цінують недостатньо, тому влітку перебрався в Париж на правах вільного агента. Парижани не пошкодували виписати Вейналдуму величеньку зарплату – 10 млн євро на рік.
Вейналдум продовжує марити поверненням в АПЛ
Півзахисник вже зрозумів, що самі лишень гроші не зроблять його щасливими. В ПСЖ Вейналдум далекий від статусу основного гравця. Відтак, він налаштований взимку знайти собі новий клуб, щоб якомога краще підготуватися до ЧС-2022, повідомляє Sky Sports.
Зазначається, що допомогти нідерландцю готові два клуби з АПЛ – Ньюкасл та Арсенал. Розглядається як варіант з орендою, так і повноцінний трансфер.
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