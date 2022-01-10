У полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума есть шанс снова оказаться в чемпионате Англии.

Нидерландец решил, что в Ливерпуле его ценят недостаточно, потому летом перебрался в Париж на правах свободного агента. Парижане не пожалели выписать Вейналдуму большую зарплату – 10 млн евро в год.

Вейналдум продолжает мечтать о возвращении в АПЛ

Полузащитник уже понял, что только деньги не сделают его счастливыми. В ПСЖ Вейналдум далек от статуса основного игрока. Следовательно, он настроен зимой найти себе новый клуб, чтобы как можно лучше подготовиться к ЧМ-2022, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что помочь нидерландцу готовы два клуба из АПЛ – Ньюкасл и Арсенал. Рассматривается как вариант с арендой, так и полноценный трансфер.

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