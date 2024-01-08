Півзахисник Евертона Амаду Онана може змінити клубну прописку, але залишиться в АПЛ.

Арсенал все ще прагне посилити лінію півзахисту і звернув свою увагу на півзахисника "ірисок". "Каноніри" сподіваються оформити трансфер Амаду Онана вже взимку.

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Як повідомляє Саша Тавольєрі, між Арсеналом та Евертоном тривають інтенсивні перемовини щодо 22-річного гравця. Онана завжди вважав своїм пріоритетом залишитися в АПЛ. Він висловив бажання перейти в Арсенал. Згідно з інформацією Football insider, "іриски" встановили ціну за свого гравця у 60 мільйонів фунтів.

Амаду Онана приєднався до Евертона з Лілля за 42 мільйони євро у 2022 році. Загалом півзахисник зіграв за "ірисок" в 56 матчах, забивши три голи та оформивши три результативні передачі.

Нагадаємо, що за Евертон виступає український захисник Віталій Миколенко.

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