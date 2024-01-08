Полузащитник Эвертона Амаду Онана может сменить клубную прописку, но останется в АПЛ.

Арсенал все еще стремится усилить линию полузащиты и обратил свое внимание на полузащитника "ирисок". "Канониры" надеются оформить трансфер Амаду Онана уже зимой.

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Как сообщает Саша Тавольери, между Арсеналом и Эвертоном продолжаются интенсивные переговоры относительно 22-летнего игрока. Онана всегда считала своим приоритетом остаться в АПЛ. Он выразил желание перейти в Арсенал. Согласно информации Football insider, "ириски" установили цену за своего игрока в 60 миллионов фунтов

Амаду Онана присоединился к Эвертону из Лилля за 42 миллиона евро в 2022 году. В общем полузащитник сыграл за "ирисок" в 56 матчах, забив три гола и оформив три результативные передачи.

Напомним, что за Эвертон выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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