Чемпіонат Англії 2022/23, 16-й тур

Ліверпуль – Саутгемптон – 3:1

Голи: Фірміно, 6, Нуньєс, 21, 42 – Адамс, 9

Вест Хем – Лестер – 0:1

Голи: Меддісон, 8

Нереалізований пенальті: Тілеманс, 42 (Лестер)

Ноттінгем Форест – Крістал Пелас – 1:0

Голи: Гіббс-Вайт, 57

Нереалізований пенальті: Заха, 31 (Крістал Пелас)

Тоттенхем – Лідс – 2:2

Голи: Кейн, 25, Девіс, 51 – Сюммервіл, 10, Родріго, 43

Ліверпуль у домашньому матчі проти Саутгемптона змушений був обходитись без дискваліфікованого Юргена Клоппа у технічній зоні, хоча німці від того було навіть краще. Перебуваючи за монітором з мікрофоном, тренер комфортно роздавав вказівки асистентам із віп-зони – і це допомогло здобути впевнену перемогу. Вже на 6-й хвилині рахунок відкрив Фірміно, який замкнув крос від Робертсона.

"Святі" відігрались рівно за три хвилини завдяки подачі зі стандарту на голову Адамсу, однак це була остання позитивна дія гостей у матчі. Ліверпуль відповів двома голами Нуньєса у першому таймі, причому один із асистів на Дарвіна виконав Робертсон – це була 53 гольова передача Енді. Він наздогнав Бейнса й тепер разом з ним є захисником із найбільшою кількістю асистів у АПЛ.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля з рахунком 3:1. Це був 150-й матч Аліссона й 600-й для Мілнера. В АПЛ лише три футболісти зіграли більше – Гарет Баррі (633), Райан Гіггз (632) й Френк Лемпард (609).

У паралельній зустрічі Тоттенхем влаштував вражаючу перестрілку з Лідсом у рідних стінах. Вже на 10-й хвилині рахунок відкрив Сюммервіль – у віі 21 року й 13 днів він став наймолодшим футболістом "павичів" у історії, якому вдалося забити у чотирьох матчах АПЛ поспіль. Кейн відіграв цей гол на 25-й хвилині, але Родріго Морено на 43-й відновив перевагу гостей. Іспано-бразилець разом із Сюммервілем склав першу в історії зв'язку, якій вдалося забити у чотирьох матчах АПЛ поспіль.

Бен Девіс на старті другого тайму відновив рівновагу, але Родріго на 76-й хвилині знову вивів Лідс уперед. Це не влаштувало Бентанкура – на 81- та 83-й хвилинах він оформив дубль у ворота йоркширців, а Тоттенхем вийшов уперед 4:3. Цей шокувало підопічних Джессі Марша, тож фінальний свисток зафіксував перемог "шпор".

Лестер продовжив свою реінкарнацію, здобувши другу перемогу поспіль і піднявшись аж на дванадцяту позицію. "Лисицям" вдалося переграти Вест Хем на виїзді – щоправда, за це довелося заплатити травмою Меддісона. Джеймс забив на 8-й хвилині, а вже на 25-й покинув поле. Подивимось, чи зможе він зіграти на ЧС-2022.

Наприкінці першого тайму Тілеманс міг подвоїти перевагу з пенальті, але реалізувати його бельгійцю не вдалося. Тим не менш, "хаммерс" від третьої поразки поспіль не втекли, пропустивши на 78-й хвилині гол у виконанні Барнса. 0:2! Лестер знову на коні!

Поччинає оживати і Ноттінгем, який після нічиєї з Брентфордом переграв Крістал Пелас. Це стало можливо не тільки завдяки голу Гіббса-Вайте на старті другого тайму, а і завдяки фіаско Заха при вииконанні пенальті наприкінці першого. У підсумку, новачок АПЛ виграв з мінімальним рахунком.