Калум Чемберс продовжить кар'єру в Астон Віллі, інформує офіційний сайт Астон Вілли. Контракт розрахований на 3,5 роки.

Арсенал хоче підсилитися нападником Реала

Журналіст Сем Дін повідомляє, що Арсенал відпустив 27-річного захисника безкоштовно. 8 років тому лондонці віддали за вихованця Саутгемптона 18 млн фунтів, однак постійні травми зламали його кар'єру на Емірейтс. У поточному сезоні Чемберс провів 5 матчів та забив один м'яч.

Нагадаємо, раніше Арсенал позбувся 2 інших захисників-резервістів – Колашинац перейшов у Марсель, а Марі вирушив у оренду до Уденезе.

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